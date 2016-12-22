ООН обратила внимание на сбитый Израилем сирийский самолет

Ситуация со сбитым у израильской границы сирийским самолетом Су-24 привлекла внимание Организации Объединенных Наций. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик отметил, что все подробности случившегося пока неизвестны. «На настоящий момент мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал он.
Тель-Авив 24 июля завил о нарушении воздушного пространства Израиля сирийским боевым самолетом. По нему были запущены две ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot. Согласно данным Reuters, пилот боевой машины погиб. Как заявляли в Дамаске, сбитый Израилем самолет принимал участие в операции против сил террористов в районе долины реки Ярмук.
Инцидент произошел в районе Голанских высот. Эта территория, находящаяся под контролем Израиля с 1967 года, согласно решению Совета безопасности ООН считается оккупированной. До 1967 года Голанские высоты находились под контролем Сирии, спор двух государств из-за их принадлежности продолжается.