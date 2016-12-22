ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,38 62,57 EUR Нал. 74,13 73,23 USD Бирж. 62,92 -0,41 EUR Бирж. 73,65 -0,33 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8223,20 +46,70 IMOEX 2274,87 -0,15% RTSI 1138,84 -0,43% Brent 73,89 -0,07% DJIA 25241,94 +0,79% Nasdaq 7840,77 -0,01%
Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов
Лента новостей
Федотов посоветовал поднять зарплаты сотрудникам ФСИН 15:56, Общество 5 ошибок перепланировки, за которые могут лишить квартиры 15:46, Недвижимость Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:45, РБК и IWC Адвокат рассказал о работе Белых в тюремной библиотеке 15:44, Общество Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы 15:35, Свое дело Geek Picnic 2018: все о будущем, роботах, технологиях и человеке 15:35, Партнерский материал SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками 15:32, Общество Глава СПЧ рассказал о пытках Макарова еще в одной колонии 15:30, Общество Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов 15:22, Политика Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 15:22, Партнерский материал The Times сообщила о нехватке у Лондона средств на новые фрегаты 15:21, Политика Во втором квартале 2018 г. продажи Ripple снизились в два раза 15:15, Крипто Погибшая в ДТП в Киеве девочка оказалась гражданкой России 15:14, Общество Японские таксисты в объективе потомка Льва Толстого 15:08, Стиль Группа Distemper отказалась принять участие в «Нашествии» 15:05, Общество Покупатель лотерейного билета в США выиграл $522 млн 14:59, Финансы Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 14:58, РБК Стиль и ASUS Черчесов продолжит работу со сборной России 14:57, Спорт Кейп-Код, Бутан, Сааремаа: где отдыхают звезды 14:55, Спецпроект РБК PINK СК назвал версии крушения самолета чемпиона мира по авиаакробатике 14:55, Общество Организаторы «Нашествия» прокомментировали отказ Монеточки от выступления 14:46, Общество Экс-глава СБУ заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины 14:40, Политика Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 14:38, РБК и «Шелл» Членов Pussy Riot оштрафовали за полицейскую форму на акции в финале ЧМ 14:30, Общество На горной реке в Хакасии перевернулся катамаран 14:29, Общество Браудер потребовал наказать отмывавших миллиарды в эстонском Danske Bank 14:23, Политика В Уфе задержали подозреваемых в убийстве замдиректора предприятия 14:19, Общество Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 14:17, РБК и Сбербанк
Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов
Политика, 15:22
0
Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов
В целом этот ренкинг — «лукавая вещь», отметила парламентарий. По словам Поклонской, за полгода она рассмотрела более двух тысяч жалоб
Наталья Поклонская (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская назвала «лукавой вещью» рейтинг полезности депутатов, в котором она оказалась в конце шестого десятка. Всего в список попали 437 парламентариев.

«Любые рейтинги, а тем более рейтинги эффективности или полезности, — вещь лукавая. Во-первых, всегда надо смотреть, по чьей инициативе или, если хотите, по чьему заказу сделан рейтинг. Во-вторых, какова цель рейтинга? Заставить отстающих лучше работать? Помочь руководителю при принятии управленческих решений? Столкнуть тех, кто вверху рейтинга, с теми, кто внизу? На поставленные мной вопросы вразумительных ответов нет. Одни только странные совпадения», — сказала Поклонская РБК.

Депутат отметила, что лично к ней за полгода поступило более 2,1 тыс. жалоб. «Если рассмотреть свыше 2 тыс. жалоб — признак неэффективности, то, что такое эта самая эффективность с их точки зрения?» — посетовала Поклонская. По ее словам, к некоторым депутатам и «нескольких десятков» жалоб не поступает. «А к уполномоченному по правам человека в Республике Крым и в его аппарат за это время поступило 1308 обращений», — добавила парламентарий.

Поклонская также заявила, что депутату в Госдуме сегодня «достаточно сложно напрямую реализовать свое право законодательной инициативы», так как прежде, чем законопроект попадет в профильный комитет, он должен пройти и другие фильтры.

«Мои инициативы в сфере антикоррупционного законодательства и уточнения ответственности за бытовое использование специальных технических средств (приспособлений, по которым можно обнаруживать и отслеживать объект) уже восьмой месяц лежат без движения. За это время идеи моих проектов появились в законопроектах иных депутатов и инициативах органов исполнительной власти. Если они будут более эффективны, отлично, лишь бы такие важные изменения законодательства были приняты», — сказала Поклонская.

Рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Возглавил рейтинг первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Второе место заняла вице-спикер Ирина Яровая, а замкнул тройку глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. У Поклонской 59-е место.

19 июля Поклонская, единственная среди депутатов от «Единой России», проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. После этого вице-спикер Госдумы, лидер фракции единороссов Сергей Неверов заявил, что члены партии во время президиума фракции в Госдуме обсудят «разные варианты» в отношении депутата.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Наталья Поклонская , Госдума , Депутаты
Главное
У головного предприятия «Роскосмоса» сменится руководитель Общество
Материалы по теме
Поклонская объяснила голосование против повышения пенсионного возраста Политика
В «Единой России» обсудят «разные варианты» мер в отношении Поклонской Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter