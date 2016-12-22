Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов

В целом этот ренкинг — «лукавая вещь», отметила парламентарий. По словам Поклонской, за полгода она рассмотрела более двух тысяч жалоб

Наталья Поклонская (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская назвала «лукавой вещью» рейтинг полезности депутатов, в котором она оказалась в конце шестого десятка. Всего в список попали 437 парламентариев.

«Любые рейтинги, а тем более рейтинги эффективности или полезности, — вещь лукавая. Во-первых, всегда надо смотреть, по чьей инициативе или, если хотите, по чьему заказу сделан рейтинг. Во-вторых, какова цель рейтинга? Заставить отстающих лучше работать? Помочь руководителю при принятии управленческих решений? Столкнуть тех, кто вверху рейтинга, с теми, кто внизу? На поставленные мной вопросы вразумительных ответов нет. Одни только странные совпадения», — сказала Поклонская РБК.

Депутат отметила, что лично к ней за полгода поступило более 2,1 тыс. жалоб. «Если рассмотреть свыше 2 тыс. жалоб — признак неэффективности, то, что такое эта самая эффективность с их точки зрения?» — посетовала Поклонская. По ее словам, к некоторым депутатам и «нескольких десятков» жалоб не поступает. «А к уполномоченному по правам человека в Республике Крым и в его аппарат за это время поступило 1308 обращений», — добавила парламентарий.

Поклонская также заявила, что депутату в Госдуме сегодня «достаточно сложно напрямую реализовать свое право законодательной инициативы», так как прежде, чем законопроект попадет в профильный комитет, он должен пройти и другие фильтры.

«Мои инициативы в сфере антикоррупционного законодательства и уточнения ответственности за бытовое использование специальных технических средств (приспособлений, по которым можно обнаруживать и отслеживать объект) уже восьмой месяц лежат без движения. За это время идеи моих проектов появились в законопроектах иных депутатов и инициативах органов исполнительной власти. Если они будут более эффективны, отлично, лишь бы такие важные изменения законодательства были приняты», — сказала Поклонская.

Рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Возглавил рейтинг первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Второе место заняла вице-спикер Ирина Яровая, а замкнул тройку глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. У Поклонской 59-е место.

19 июля Поклонская, единственная среди депутатов от «Единой России», проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. После этого вице-спикер Госдумы, лидер фракции единороссов Сергей Неверов заявил, что члены партии во время президиума фракции в Госдуме обсудят «разные варианты» в отношении депутата.