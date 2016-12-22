Поклонская объяснила голосование против повышения пенсионного возраста

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила РБК, что проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе в первом чтении, так как не согласна с некоторыми нововведениями.

«Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены», — подчеркнула она.

Поклонская добавила, что ранее уже говорила о том, как будет голосовать по этому вопросу. «Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция «Единая Россия» дает возможность принимать решение демократично», — уточнила депутат.

Днем 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Второе чтение запланировано на осень. Ожидается, что к нему депутаты подготовят поправки к законопроекту.