В «Единой России» обсудят «разные варианты» мер в отношении Поклонской

Члены «Единой России» во время президиума фракции в Госдуме обсудят «разные варианты» в отношении депутата Натальи Поклонской, которая проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста во время первого чтения. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает ТАСС.



Он отметил, что президиум генерального совета партии после согласования с председателем Дмитрием Медведевым решил, что данный законопроект должен быть поддержан всеми членами «Единой России». Неверов отметил, что во время голосования в Госдуме были 329 ее членов, из которых 328 проголосовали за законопроект, а Поклонская — против.



«Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители [внутрифракционных] групп и обсудим», — сказал лидер «Единой России». Говоря о мерах, которые могут быть применены против Поклонской, он сказал, что они разные, а именно те, которые находятся в рамках полномочий партии.



Источники «Дождя», близкие к руководству «Единой России» и нижней палаты, сообщили, что на данный момент обсуждается снятие Поклонской с поста главы комиссии, но окончательного решения по этому вопросу еще не приятно. Знакомый депутата отметил, что Поклонская говорила с коллегами и объяснила им, что не могла проголосовать за законопроект, потому что публично высказывалась против него. В интервью РБК она сказала, что выступила в Думе против этой законодательной инициативы, потому что в ее тексте есть «нововведения», с которыми она не согласна. Однако она убеждена, что в России необходимо провести пенсионную реформу.

В четверг, 19 июля, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Госдума рассмотрит данную законодательную инициативу во втором чтении осенью.