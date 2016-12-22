В Москве из ячейки Россельхозбанка похитили 6 млн руб.

По факту кражи более 6 млн руб. из ячейки Россельхозбанка возбуждено уголовное дело, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Как рассказали собеседники РБК, в правоохранительные органы обратился главный специалист-операционист АО «Россельхозбанк», который сообщил о краже по району Красная Пресня из банковской ячейки. Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6 млн 325 тыс. руб., принадлежащих директору ИТ-компании. 24 июля по факту кражи следственным отделом ОМВД по Пресненскому району Москвы возбуждено уголовное дело.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

В начале июля инкассатора заподозрили в хищении из отделения Альфа-банка в Москве 10 млн руб. Его задержали в Подмосковье и арестовали. 18 июля произошло ограбления офиса Бинбанка на севере Москвы: двое налетчиков, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали 15 млн руб. 20 июля неизвестный, угрожая огнестрельным оружием, похитил 10 тыс. руб. из офиса организации по выдаче займов на севере Москвы.