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В Москве из ячейки Россельхозбанка похитили 6 млн руб.
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В Москве из ячейки Россельхозбанка похитили 6 млн руб.
Общество, 10:47
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В Москве из ячейки Россельхозбанка похитили 6 млн руб.

По факту кражи более 6 млн руб. из ячейки Россельхозбанка возбуждено уголовное дело, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Как рассказали собеседники РБК, в правоохранительные органы обратился главный специалист-операционист АО «Россельхозбанк», который сообщил о краже по району Красная Пресня из банковской ячейки. Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6 млн 325 тыс. руб., принадлежащих директору ИТ-компании. 24 июля по факту кражи следственным отделом ОМВД по Пресненскому району Москвы возбуждено уголовное дело.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

В начале июля инкассатора заподозрили в хищении из отделения Альфа-банка в Москве 10 млн руб. Его задержали в Подмосковье и арестовали. 18 июля произошло ограбления офиса Бинбанка на севере Москвы: двое налетчиков, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали 15 млн руб. 20 июля неизвестный, угрожая огнестрельным оружием, похитил 10 тыс. руб. из офиса организации по выдаче займов на севере Москвы.

Теги: ограбление , Москва , Россельхозбанк
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