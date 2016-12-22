Полиция в Москве ищет подозреваемого в краже 10 млн руб. инкассатора

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск инкассатора, который подозревается в хищении 10 млн руб., принадлежавших одному из крупных банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Ведется розыск похитившего принадлежащих банку 10 млн руб. инкассатора», — заявил он.

По его словам, подозреваемый имеет при себе табельное оружие. Также он добавил, что, по предварительным данным, злоумышленник проживает в подмосковном Домодедово.

Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Он отметил, что инцидент с кражей крупной суммы денег у банка произошел на северо-востоке Москвы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В июне прошлого года в Пензенской области инкассатор проиграл сданный на хранение 1 млн руб.