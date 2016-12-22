В Москве произошло третье вооруженное ограбление за три дня

Неизвестный, угрожая огнестрельным оружием, похитил 10 тыс. руб. из офиса по выдаче микрозаймов в Войковском районе. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По словам неназванного собеседника агентства «Москва», инцидент произошел в отделении микрофинансовой организации, расположенной в доме № 8 на Ленинградском шоссе. Личности злоумышленников пока неизвестны, в полиции ведут их поиски.
Это уже третье вооруженное ограбление за последние три дня в Москве. В среду, 18 июля, двое вооруженных людей ограбили офис Бинбанка на Ленинградском проспекте. Как рассказали РБК в пресс-службе банка, в результате инцидента никто не пострадал, злоумышленники забрали деньги из кассы. Как рассказали собеседники агентств «Москва» и «РИА Новости», из Бинбанка украли 4,5 млн руб., $79 тыс. и €32 тыс.
В тот же день источники «Интерфакса» и «Москвы» рассказали о нападении на офис микрофинансовой организации в Таганском районе столицы. По их данным, пятеро вооруженных неизвестных похитили 10 млн руб.