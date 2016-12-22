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В Москве на отделение Бинбанка совершили вооруженный налет
Общество, 22:33
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В Москве на отделение Бинбанка совершили вооруженный налет
На офис Бинбанка на Ленинградском проспекте на севере Москвы совершено вооруженное нападение. Двое налетчиков похитили деньги из кассы. При нападении никто не пострадал
Отделение Бинбанка. 28 марта 2018 года (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Офис Бинбанка на Ленинградском проспекте ограбили вооруженные люди, рассказали РБК в пресс-службе банка.

Двое преступников похитили из кассы банка деньги. «Пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет», — заявили в банке. На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности Бинбанка и полиции.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы, нападавшие были вооружены как минимум одним пистолетом, а один из налетчиков был в мотошлеме.

В этот же день источники агентств «Москва» и «Интерфакс» сообщили, что на офис микрофинансовой организации в Таганском районе напали неизвестные. Пятеро грабителей с огнестрельным оружием похитили 10 млн руб. Собеседник «Москвы» добавил, что с места инцидента они скрылись на автомобиле.

СМИ сообщили о похищении 10 млн руб. вооруженными грабителями в Москве
Общество

В начале июля инкассатор похитил из отделения Альфа-банка 10 млн руб. Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а 7 июля суд арестовал его на два месяца.

Авторы: Илья Лакстыгал, Валерий Романов, Константин Нагаев.
Теги: Бинбанк , ограбление
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