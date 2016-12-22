Жертвами теракта на юго-западе Сирии стали более 30 человек

При взрыве, который устроил террорист-смертник в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе Сирии, погибли 38 человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).
По данным правозащитников, еще около 30 человек ранены. Как сообщает государственное агентство SANA, взрывное устройство успел привести в действие только один смертник. Еще два террориста и их сообщники были убиты силовиками. Продолжается операция по поиску и ликвидации еще одного террориста. Сирийские власти называют причастной к теракту группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако она пока не взяла на себя ответственность за атаку.
После завершения длившейся с середины июня операции сирийской армии против оппозиционных группировок в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Кунейтра Дамаск приступил к ликвидации анклава боевиков ИГ в долине реки Ярмук. Он примыкает к границе Сирии с Иорданией и Голанским высотам. 24 июля израильская ПВО сбила действовавший против исламистов сирийский истребитель, который использовался в операции против исламистов. Израиль заявил, что самолет зашел в воздушное пространство над контролируемыми им Голанскими высотами. Самолет упал на контролируемой ИГ территории, пилот сирийского истребителя погиб.