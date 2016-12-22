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Пентагон выделил $300 млн на производство ракетных комплексов Javelin
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Пентагон выделил $300 млн на производство ракетных комплексов Javelin
Политика, 05:57
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Пентагон выделил $300 млн на производство ракетных комплексов Javelin

Министерство обороны США выделило более $300 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для дальнейших поставок в ряд стран, включая Украину. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Компании Raytheon и Lockheed Martin получат $307,5 млн на производство этого вида вооружения, которое впоследствии будет передано армиям Украины, Эстонии, Литвы, Турции, Австралии и Тайваня.

Производство новой партии ракетных комплексов Javelin будет происходить в городе Тусон, штат Аризона. Предполагается, что работы по производству и сборке комплексов завершатся 31 августа 2021 года.

Порошенко показал видео первых запусков Javelin на Украине
Политика

В марте 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука также сообщил, что согласно договоренностям с Вашингтоном эти комплексы не будут применять на линии конфликта в Донбассе.

В конце апреля Киев получил эти комплексы на вооружение. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. «Приветствую живой интерес — и в Украине, и за ее пределами — к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности», — заявил он.

Теги: Javelin , ракетные комплексы , Пентагон США
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