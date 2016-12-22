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Собянин рассказал о неломавших улицы Москвы во время ЧМ фанатах
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Собянин рассказал о неломавших улицы Москвы во время ЧМ фанатах
ЧМ-2018, 01:15
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Собянин рассказал о неломавших улицы Москвы во время ЧМ фанатах

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Интерфакс» рассказал, с какими проблемами российская столица столкнулась во время проведения чемпионата мира по футболу.

Отвечая на вопрос о поведении приезжих в Москву болельщиков и о том, какой ущерб они на несли городу, Собянин сказал, что фанаты восхищались улицами столицы, а не ломали их. При этом мэр отметил, что за все время ЧМ пострадали только скамейки на Никольской улице. «Просто они не были рассчитаны на такую толпу здоровых ребят», — пояснил чиновник.

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Вместе с тем он назвал фестиваль болельщиков на Никольской незапланированным испытанием для коммунальных служб, отметив, что они справились со своими обязанностями на «отлично».

«Никольская стала главной улицей мирового футбола и буквально трещала по швам от наплыва болельщиков, эмоции били через край», — добавил Собянин. По его словам, даже с учетом недавно проделанной в Москве реконструкции пешеходных улиц, в дни чемпионата их пропускная способность была на пределе.​

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, включая Москву. При этом российская столица стала единственным городом, где участники чемпионата играли сразу на двух стадионах — «Лужники» и «Спартак». В остальных городах было задействовано не больше одного стадиона.

Теги: Чемпионат мира по футболу 2018 , Сергей Собянин , мэр Москвы
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