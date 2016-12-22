«Приехали тратиться»: как малый бизнес заработал на болельщиках

Владелец футбольного бара Football Republic Егор Колосов

Бар на скорую руку

Владелец бара Football Republic Егор Колосов решил заработать на футбольном ажиотаже и открыл пивной бар всего на месяц — пока длится чемпионат. Теперь Колосов переделывает заведение под винный формат с тематическими мероприятиями. За «футбольный» месяц временный проект принес ему 4 млн руб. выручки и 1,2 млн руб. чистой прибыли.

В 2015 году Егор Колосов запустил свой первый бизнес-проект: доставку вина по подписке Wine Cases. Клиент оставляет заявку на сайте и получает шесть бутылок по фиксированной цене. Какие именно вина будут в этом наборе — сюрприз. Содержимое кейса формируют специалисты Wine Cases. За три года проект вышел на прибыль и перебрался в офлайн: Колосов стал устраивать слепые дегустации и винные вечеринки. «Мы давно мечтали о своем доме, в котором могли бы встречаться с нашими гостями, и решили открыть винный бар», — рассказывает он.

В начале 2018 года Колосов нашел двухэтажное помещение в районе Тверской и Брюсова переулка и разработал проект винного бара. «Но когда осталась пара месяцев до чемпионата, стало ясно, что на повестке дня скорее пиво, чем вино», — говорит Егор. Он принял нестандартное решение: на время чемпионата переделать заведение в спорт-бар, а затем — обратно в винное место.

Нарисовали проект: барная стойка с пивными кранами, деревянная мебель, футбольная атрибутика. За полтора месяца удалось сделать ремонт, закупить мебель и оборудование, договориться с поставщиками пива. На старт ушло около 5 млн руб. Бар Football Republic открылся в тестовом режиме 26 мая 2018 года — в день финала Лиги чемпионов УЕФА, а в полную силу начал работать к середине июня.