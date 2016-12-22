Власти Москвы заявили об отсутствии ущерба инфраструктуре после ЧМ

Во время чемпионата мира иностранные болельщики не нанесли ущерба инфраструктуре Москвы, заявил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Несмотря на сотни тысяч гостей столицы и москвичей на улицах, город чистый. Было достаточное количество урн, работала уникальная уборочная техника. Ежедневно применяли шампуни», — сказал Бирюков.

Однако он добавил, что бывали случаи, когда гости столицы хотели взять себе что-то на память. Например, по словам заммэра, на улицах Никольской и Большой Дмитровке туристы вставали друг другу на плечи и срывали фигурки с инсталляции «звездное небо». При этом коммунальщики быстро поправляли провода, рассказал Бирюков.

​В то же время количество бытового мусора, вывозимого из центральной части города, в некоторые дни выросло в 20–30 раз по сравнению с обычными днями. Бирюков отметил, что это тысячи тонн мусора. Он сообщил, что из Кремлевского кольца обычно вывозится два-три грузовика с мусором, с начала чемпионата стали вывозить десять, а под конец — 25 грузовиков.

Бирюков подчеркнул, что болельщики выбрасывали мусор в урну, а коммунальщики оперативно его убирали, поэтому улицы Москвы оставались чистыми.

«Я по 12 часов проводил на улицах и не видел, чтобы кто-то бросил банку из-под колы мимо урны», — заявил Бирюков.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции.