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Власти Москвы заявили об отсутствии ущерба инфраструктуре после ЧМ
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Власти Москвы заявили об отсутствии ущерба инфраструктуре после ЧМ
ЧМ-2018, 17:31
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Власти Москвы заявили об отсутствии ущерба инфраструктуре после ЧМ

Во время чемпионата мира иностранные болельщики не нанесли ущерба инфраструктуре Москвы, заявил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Несмотря на сотни тысяч гостей столицы и москвичей на улицах, город чистый. Было достаточное количество урн, работала уникальная уборочная техника. Ежедневно применяли шампуни», — сказал Бирюков.

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Однако он добавил, что бывали случаи, когда гости столицы хотели взять себе что-то на память. Например, по словам заммэра, на улицах Никольской и Большой Дмитровке туристы вставали друг другу на плечи и срывали фигурки с инсталляции «звездное небо». При этом коммунальщики быстро поправляли провода, рассказал Бирюков.

​В то же время количество бытового мусора, вывозимого из центральной части города, в некоторые дни выросло в 20–30 раз по сравнению с обычными днями. Бирюков отметил, что это тысячи тонн мусора. Он сообщил, что из Кремлевского кольца обычно вывозится два-три грузовика с мусором, с начала чемпионата стали вывозить десять, а под конец — 25 грузовиков.

Бирюков подчеркнул, что болельщики выбрасывали мусор в урну, а коммунальщики оперативно его убирали, поэтому улицы Москвы оставались чистыми.

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«Я по 12 часов проводил на улицах и не видел, чтобы кто-то бросил банку из-под колы мимо урны», — заявил Бирюков.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 , Москва , Петр Бирюков
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