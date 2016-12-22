Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн

Еврокомиссия оштрафовала на €111 млн четырех производителей техники — Asus (Китай), Denon & Marantz (Япония), Pioneer (Япония) и Philips (Нидерланды) — за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Asus оштрафован на €63,5 млн, Denon & Marantz — на €7,7 млн, Philips — на €29,8 млн и Pioneer — на €10,1 млн. В ЕК установили, что компании фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах. «Если торговцы не следовали ценам, запрошенным производителям, они сталкивались с угрозами или санкциями, вплоть до прекращения поставок», — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Так, Asus контролировала цены на продажу своих ноутбуков и дисплеев в интернет-магазинах в Германии и Франции с 2011 по 2014 год. Denon & Marantz с 2011 по 2015 год удерживала цены на наушники и динамики в Германии и Нидерландах, Philips — на бытовую электронику, продаваемую во Франции в период с конца 2011 по 2013 год. Pioneer занималась тем же в 12 европейских странах с начала 2011 года до конца 2013 года.

Еврокомиссия 18 июля оштрафовала Google на €4,34 млрд за то, что компания с 2011 года установила незаконные ограничения на производителей смартфонов Android. В частности, Google требовала, чтобы производители устанавливали на своих устройствах браузер компании, чтобы получить доступ к лицензионному магазину приложений. Также Google платила ряду производителей и операторов сотовой связи, чтобы они предустанавливали приложение Google Search на своих смартфонах.