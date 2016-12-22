ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,32 62,24 EUR Нал. 74,10 72,87 USD Бирж. 62,77 -0,30 EUR Бирж. 73,47 -0,29 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8162,10 +468,90 IMOEX 2276,10 +0,66% RTSI 1142,42 +1,11% Brent 73,84 +0,19% DJIA 25259,95 +0,86% Nasdaq 7904,35 +0,80%
Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн
Лента новостей
ФИФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту года 18:10, Спорт ЧМ-2018 испортил квартальные продажи гипермаркетов «О'Кей» 18:04, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек 17:59, Общество Суд в Москве отправил подругу депутата Жигарева под домашний арест 17:53, Общество MyEtherWallet усилила безопасность: сервис выпустил мобильное приложение 17:53, Крипто Как российские бизнесмены покупали иностранные спортивные клубы 17:50, Фотогалерея  Друзья поневоле: как сирийская война сблизила Россию и Израиль 17:47, Мнение Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 17:44, РБК и «Шелл» Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии 17:44, Политика Гонку «Тур де Франс» приостановили из-за слезоточивого газа. Фоторепортаж 17:38, Фотогалерея  Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного 17:34, Общество Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе» 17:26, Политика «Локомотив» объявил о переходе футболиста «Пари Сен-Жермен» 17:12, Спорт На Букеровскую премию впервые в истории номинировали комикс 17:07, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16:54, РБК и IWC РЖД будут продавать единые билеты на поезда и самолеты 16:54, Бизнес Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье 16:52, Общество Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн 16:44, Бизнес Начальника томского главка МЧС задержали по подозрению в коррупции 16:42, Общество Минобороны ответило на сообщения СМИ об изъятии автомобилей у граждан 16:38, Общество Россиянки завоевали полный комплект наград на ЧМ по фехтованию 16:37, Спорт Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:36, РБК и Сбербанк Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам 16:31, Политика Умер советник Путина и бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев 16:31, Общество ФАС нашла картель снегоуборщиков после рекордных осадков в Москве 16:25, Общество Цена биткоина поднялась до $8,3 тыс. 16:22, Крипто Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение 16:15, Бизнес Актер Пашинин сравнил украинцев с «колонией папуасов» 16:07, Общество
Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн
Бизнес, 16:44
0
Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн

Еврокомиссия оштрафовала на €111 млн четырех производителей техники — Asus (Китай), Denon & Marantz (Япония), Pioneer (Япония) и Philips (Нидерланды) — за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Asus оштрафован на €63,5 млн, Denon & Marantz — на €7,7 млн, Philips — на €29,8 млн и Pioneer — на €10,1 млн. В ЕК установили, что компании фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах. «Если торговцы не следовали ценам, запрошенным производителям, они сталкивались с угрозами или санкциями, вплоть до прекращения поставок», — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Так, Asus контролировала цены на продажу своих ноутбуков и дисплеев в интернет-магазинах в Германии и Франции с 2011 по 2014 год. Denon & Marantz с 2011 по 2015 год удерживала цены на наушники и динамики в Германии и Нидерландах, Philips — на бытовую электронику, продаваемую во Франции в период с конца 2011 по 2013 год. Pioneer занималась тем же в 12 европейских странах с начала 2011 года до конца 2013 года.

Еврокомиссия 18 июля оштрафовала Google на €4,34 млрд за то, что компания с 2011 года установила незаконные ограничения на производителей смартфонов Android. В частности, Google требовала, чтобы производители устанавливали на своих устройствах браузер компании, чтобы получить доступ к лицензионному магазину приложений. Также Google платила ряду производителей и операторов сотовой связи, чтобы они предустанавливали приложение Google Search на своих смартфонах.

Теги: Еврокомиссия , Штрафы , бытовая техника
Главное
Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого» Политика
Материалы по теме
Семилетняя «война»: на какие уступки пошел «Газпром» в Европе Бизнес
ЕК оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных законов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter