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Alphabet отчитался о росте прибыли на фоне €4,3 млрд штрафа
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Alphabet отчитался о росте прибыли на фоне €4,3 млрд штрафа
Бизнес, 14:10
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Alphabet отчитался о росте прибыли на фоне €4,3 млрд штрафа

Холдинг Alphabet, владеющий Google, сообщил, что прибыль, полученная им во втором квартале 2018 года, выросла на 26% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года и составила $32,7 млрд. Об этом сообщается в отчете на сайте холдинга.

В Alphabet отметили, что учли в отчетности штраф на €4,34 млрд, который компания Google получила от Еврокомиссии (ЕК) за нарушение антимонопольного законодательства.

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В ЕК установили, что производители смартфонов устанавливали на свои устройства поисковое приложение и браузер компании по требованию Google. Кроме того, им запрещалось продавать телефоны, на которых установлены альтернативные версии операционной системы Android.

Еврокомиссар Маргрете Вестагер заявила, что таким образом Google обеспечила себе трафик с мобильных устройств, при этом нарушив антимонопольные правила Евросоюза.

Расследование в отношении Google в ЕК начали в 2015 году. В июне компанию оштрафовали на €2,5 млрд за то, что в поисковой выдаче она отдала преимущество своему сервису Google Shopping.

Теги: Alphabet , Google , прибыль
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