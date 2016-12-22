Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google на €4,34 млрд

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал на своей странице в Twitter решение Европейского союза оштрафовать американскую компанию Google на €4,34 млрд (чуть более $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства союза.

«Я же говорил! Евросоюз просто впарил штраф в $5 млрд одной из наших великих компаний Google. Они (страны ЕС) действительно используют США (при торговле), но это ненадолго!» — написал Трамп.

Речь идет о штрафе в €4,34 млрд, который Европейская комиссия наложила на Google по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств. Компания обязала производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным браузером компании и поисковиком. Кроме того, Google платила некоторым крупным производителям и мобильным операторам, чтобы они предустанавливали приложение Google Search на своих устройствах. По данным The Financial Times, сумма штрафа является рекордной.

Гендиректор Google​ Сундара Пичаи​ заявил, что компания планирует обжаловать решение Еврокомиссии. По его словам, решение ЕК нарушает баланс системы Android и посылает тревожный сигнал в пользу несвободного программного обеспечения. Предустановленные приложения на устройствах с Android не являются обязательными и пользователи могут удалить их, если предпочитают другие.