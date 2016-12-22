Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google на €4,34 млрд

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал на своей странице в Twitter решение Европейского союза оштрафовать американскую компанию Google на €4,34 млрд (чуть более $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства союза.
«Я же говорил! Евросоюз просто впарил штраф в $5 млрд одной из наших великих компаний Google. Они (страны ЕС) действительно используют США (при торговле), но это ненадолго!» — написал Трамп.
Речь идет о штрафе в €4,34 млрд, который Европейская комиссия наложила на Google по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств. Компания обязала производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным браузером компании и поисковиком. Кроме того, Google платила некоторым крупным производителям и мобильным операторам, чтобы они предустанавливали приложение Google Search на своих устройствах. По данным The Financial Times, сумма штрафа является рекордной.
Гендиректор Google Сундара Пичаи заявил, что компания планирует обжаловать решение Еврокомиссии. По его словам, решение ЕК нарушает баланс системы Android и посылает тревожный сигнал в пользу несвободного программного обеспечения. Предустановленные приложения на устройствах с Android не являются обязательными и пользователи могут удалить их, если предпочитают другие.