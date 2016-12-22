WP узнала о планах Макфола встретиться с советником Трампа по России

Экс-посол США в России Майкл Макфол намерен провести беседу с советником президента Соединенных Штатов по России Фионой Хилл. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки встречи.
Газета напоминает, что Хилл в составе делегации США ездила на переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Хельсинки 16 июля.
Источники уточнили, что повестка встречи Хилл и Макфола пока неизвестна. При этом WP отмечает, что после публикации этой статьи Макфол написал в своем Twitter, что 24 июля он приезжает в округ Колумбия, чтобы попытаться встретиться с несколькими представителями правительства США. Экс-посол рассказал, что он намерен уговорить политиков больше контактировать с российским правительством для того, чтобы Москва перестала преследовать бывших американских чиновников, таких как он.