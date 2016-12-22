Захарова напомнила Макфолу о его «целенаправленном вредительстве»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила о том, что Дональд Трамп задолго до президентских выборов в США объявил о своей стратегии относительно НАТО. Зная об этих взглядах, американцы избрали его президентом, написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она ответила на слова бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола о том, что лидеры Советского Союза и России за 70 лет нанесли Североатлантическому альянсу меньше вреда, чем Трамп за 18 месяцев.

«Просто хочу напомнить этому американскому гражданину, что он живет в развитой демократии: Трамп о своей натовской стратегии заявил задолго до выборов, а также развил ее в ходе избирательной кампании», — заявила представитель дипведомства.

При этом представитель МИДа посоветовала Макфолу оценить, какой ущерб российско-американским отношениям нанес он сам на должности посла. Она добавила, что такое «целенаправленное вредительство» не отвечает интересам американцев.​