СК возбудил дело после гибели трех рабочих на заводе в Волжском
Общество, 20:24
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СК возбудил дело после гибели трех рабочих на заводе в Волжском
Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих во время ремонтных работ на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода в Волгоградской области. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда). По данным следствия, в ходе выполнения ремонтных работ на несамоходной барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате трое рабочих погибли и пятеро пострадали.
Ранее в результате хлопка в ремонтном цехе компрессорной станции «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийске пострадали семь человек.