В Киеве увидели в победе Усика помеху словам о «российской агрессии»

Если украинцы продолжат побеждать на спортивных соревнованиях в Москве, никто не поверит в «агрессию России против Украины», заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Facebook.
«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев — и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», — написал он.
Накануне, 22 июля, Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь у него есть пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, кроме того, боксер получил $10 млн призовых и Кубок Мохаммеда Али.
заявил, что в стране гордятся Усиком и назвал «символом борьбы» украинский гимн, звучавший в Москве после победы боксера. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал слова Порошенко «идиотизмом», подчеркнув, что не стоит «все переводить в политику».
Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя победу Усика, рассказал, что попросит президента присвоить боксеру звание героя Украины.