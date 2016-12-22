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В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»
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В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»
Общество, 10:59
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В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал «идиотизмом» слова украинского президента Петра Порошенко, который назвал «символом борьбы» звучащий гимн Украины в Москве после победы украинца Александра Усика. Об этом Рябинский написал на своей странице в Twitter.

«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.

Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фоторепортаж Еще 8 фото
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В субботу, 21 июля, в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» Усик победил россиянина Гассиева в финале Всемирной суперсерии. Судьи единогласно приняли решение, что бой выиграл украинский боксер со счетом 120:108, 119:109, 119:109 в его пользу. Таким образом, Усик получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и стал обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Кроме того, он был награжден Кубком Мохаммеда Али и призовой суммой в размере $10 млн.

Порошенко увидел «символ борьбы» Украины в победе боксера Усика в Москве
Общество

После победы соотечественника Порошенко заявил, что Украина гордится своим боксером. Украинский лидер отметил, что гимн его страны, который звучал в Москве, является «символом борьбы» Украины и «приближением» ее победы.

Теги: Петр Порошенко , Федерация бокса , боксер
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