В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал «идиотизмом» слова украинского президента Петра Порошенко, который назвал «символом борьбы» звучащий гимн Украины в Москве после победы украинца Александра Усика. Об этом Рябинский написал на своей странице в Twitter.



«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.

В субботу, 21 июля, в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» Усик победил россиянина Гассиева в финале Всемирной суперсерии. Судьи единогласно приняли решение, что бой выиграл украинский боксер со счетом 120:108, 119:109, 119:109 в его пользу. Таким образом, Усик получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и стал обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Кроме того, он был награжден Кубком Мохаммеда Али и призовой суммой в размере $10 млн.

После победы соотечественника Порошенко заявил, что Украина гордится своим боксером. Украинский лидер отметил, что гимн его страны, который звучал в Москве, является «символом борьбы» Украины и «приближением» ее победы.