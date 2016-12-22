Федотов прибыл в колонию в Ярославской области после видео с пытками

В Ярославскую исправительную колонию №1 прибыл председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Об этом он рассказал РБК.

Вместе с ним в исправительное учреждение приехали омбудсмен по Ярославской области Сергей Бабуркин и представители Ярославской региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Федотов заявил РБК, что в Ярославской области речь идет «не о нарушениях, а о преступлениях». «Мы в СПЧ решили, что надо выехать на место, мы посмотрели эту видеозапись и нам все стало понятно — кровь в жилах закипает, — пояснил он. — Прокуратура там занимается своей работой, СК — своей. Наша задача — оценить ситуацию с правозащитной точки зрения», — сказал он РБК.

Поездка Федотова связана с видео со сценами пыток в ярославской колонии, которое 20 июля опубликовала «Новая газета». На записи в течение десяти минут люди в форме сотрудников ФСИН избивают человека в наручниках. Как сообщает газета, избиваемый — заключенный Евгений Макаров. После публикации в колонии началась внутренняя проверка, дополнительно проверить информацию о пытках призвал СПЧ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Следственный комитет по Ярославской области ранее в понедельник сообщил, что следствие установило личности сотрудников колонии, запечатленных на видео, и что шестеро из них уже задержаны.

Передавшая «Новой газете» видео с пытками адвокат Ирина Бирюкова уехала из России, объяснив это угрозами со стороны сотрудников ФСИН.

Ранее Федотов сообщил, что всех заключенных ИК-1 после видео с пытками опросили.