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Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками
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Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками
Общество, 22 июл, 23:16
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Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками

Заключенные в ярославской колонии № 1, видео об избиении заключенного в стенах которой появилось в Сети, заявили, что во время проверки в колонии опрашивают каждого из них, и они не чувствуют давления. Об этом рассказали уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину сами осужденные, передает заявил «РИА Новости».

Омбудсмен посетил исправительное учреждение 22 июля. По его словам, в колонии работают сотрудники прокуратуры. Они «поголовно» опрашивают осужденных. Большинство заключенных опросили к середине дня, а к концу дня опрос может быть завершен.

По данным Бабуркина, опрос проводится серьезно и ответственно. Те, кого уже опросили, рассказали прокурорам все, что считают нужным.

Речь идет о видеозаписи со сценами пыток в в ФКУ ИК-1 в Ярославской области, которое «Новая газета» опубликовала 20 июля. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. Запись изданию предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают человека в наручниках, это продолжается на протяжении десяти минут видеозаписи. По данным газеты, избиению подвергся заключенный Евгений Макаров.

После публикации ролика областное УФСИН начало внутреннюю проверку. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить информацию о пытках осужденного. Кроме того, 23 июля колонию посетит глава СПЧ Михаил Федотов. Позже СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Следствие считает, что на ролике запечатлены сотрудники ФСИН. 

По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области, по видеозаписи с кадрами пыток идентифицировали 17 сотрудников ФСИН. Их отстранили от работы. Будет рассмотрен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Незадолго до этого правозащитники фонда «Общественный вердикт» сообщили, что был задержан один из сотрудников колонии, в которой проводились пытки, но СК это опровергал.

Теги: омбудсмен по правам человека , Ярославская область , колония , пытки
Главное
Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии Политика
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