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Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com
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Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com
Бизнес, 14:46
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Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничение сервисом Booking.com бронирования отелей на полуострове не несет реальных угроз для курортного сезона. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На заполняемость крымских отелей это не повлияет. Все путевки уже проданы на этот сезон. Поэтому угрозы реальной для нас нет», — сказал Аксенов.

16 июля агентство «Крыминформ» сообщило, что Booking.com исключил возможность бронировать отели в Крыму для туристов из-за санкций в отношении полуострова. В пресс-службе компании подтвердили РБК, что поменяли условия бронирования отелей в Крыму. При этом пользователь может забронировать отель, выбрав опцию «я путешествую по работе».

По словам представителей гостиниц, проблем из-за изменения условий бронирования не возникло, однако они пожаловались на отсутствие рейтингов и отзывов клиентов.

В пресс-службе Министерства курортов и туризма полуострова назвали этот запрет «условными санкциями». Там также добавили, что ограничения на бронирование жилья в Крыму действуют на сайте уже два года.
Теги: Туризм , Крым , Booking.com
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