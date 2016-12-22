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Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование
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Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование
Технологии и медиа, 21:53
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Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование

Министерство курортов Крыма заявило, что на портале по бронированию жилья Booking.com уже два года действуют ограничения в отношении отелей в республике, сообщает «РИА Новости».

​В министерстве, однако, отметили, что ограничения не касаются только деловых поездок на полуостров. «Можно говорить, что система онлайн-бронирования Booking.com вводит условные санкции против крымских отелей», — рассказали в пресс-службе.

Министерство туризма Крыма рекомендовало отелям найти альтернативные источники продвижения через российских туроператоров и системы онлайн-бронирования.

В то же время в министерстве отметили, что более 90% россиян бронировали крымские отели через портал Booking.com.

Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму
Бизнес

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что система интернет-бронирования Booking.com исключила возможность для туристов бронировать гостиницы в Крыму. На момент написания заметки (20:35 мск) при заходе на сайт Booking.com и выборе любых дат, сайт сообщал о проблемах с поиском гостиниц.

​«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», — говорится в сообщении сервиса. Но если отметить поле «Я путешествую по работе», ограничения в поиске гостиниц пропадают.

В мае Минкультуры предложило Ростуризму проработать вопрос об ограничении деятельности Booking.com, однако ведомство не поддержало это ограничение и предложило создать отечественный аналог сервиса.

Теги: Крым , Booking.com
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