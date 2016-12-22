Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении банка на 15 млн руб.

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном ограблении банка на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.

Оперативники задержали 35-летнего мужчину, который не является жителем Москвы. У него были изъяты похищенные из банка денежные средства. Нанесенный им ущерб предварительно оценивается в 15 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. Задержанный заключен под стражу.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что этот мужчина подозревается в ограблении отделения Бинбанка.

О вооруженном ограблении отделения Бинбанка на Ленинградском шоссе стало известно вечером 18 июля. Тогда сообщалось, что нападавших было двое: один из них имел предмет, похожий на пистолет, второй был в мотошлеме. При нападении никто не пострадал. В банке РБК подтвердили ограбление, но размер ущерба не раскрыли.

За июль в Москве произошло несколько ограблений финансовых организаций. В начале июля месяца инкассатор похитил из столичного отделения Альфа-банка 10 млн руб., однако вскоре был задержан в Подмосковье и арестован. Затем произошло ограбление на Ленинградском проспекте. Кроме того, 20 июля неизвестный, угрожая огнестрельным оружием, похитил 10 тыс. руб. из офиса микрофинансовой организации в Войковском районе. Поиски последнего злоумышленника продолжаются.