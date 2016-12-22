В «Роскосмосе» допустили кадровые перестановки в ЦНИИмаше

Обсуждение кадровых изменений в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) может состояться во вторник, 24 июля, заявил руководитель пресс службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сейчас находится в Сочи, завтра он будет на рабочем месте. Какие-либо возможные изменения в структуре или дополнительные постановки задач могут быть приняты с завтрашнего дня», — отметил он.

В то же время Устименко добавил, что на данный момент «никаких кадровых изменений нет».

Обыски в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации прошли 20 июля. Источники РБК сообщили, что следственные мероприятия проводились по делу о передаче сведений о разработке гиперзвукового оружия на Запад, которое возбуждено по ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). 22 июля был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. 23 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Кудрявцева обвинили в передаче данных о гиперзвуковом оружие одной из стран НАТО. Экс-глава исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, в офисе которого также провели обыски, проходит по делу в качестве свидетеля.​