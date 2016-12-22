Ведущий Fox News после интервью с Путиным провел отпуск в России

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, взял отпуск и посетил с супругой Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание The New York Times.

«У меня были некоторые сомнения", — признался Уоллес в интервью газете, которое он дал перед тем, как пойти с женой на балет в Мариинский театр. «Но я подумал: Почему бы и нет?» — сказал ведущий.

По словам Уоллеса, его несколько раз узнавали на улице, но поездка прошла без проблем.

Владимир Путин дал интервью Уоллесу после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. В беседе были затронуты темы отношений России и США, нового российского оружия и др.

Уоллес напомнил, что в марте в России была представлена ракета, которая способна обойти американскую систему ПРО. На демонстрационном ролике, который был показан во время послания Федеральному собранию, было видно, как ракета опускается во Флориде. Ведущий спросил, было ли нарочным это проявление гонки вооружений. По словам Путина, на видео не был изображен штат Флорида, а оружие не было направлено на Соединенные Штаты. Президент призвал внимательнее смотреть видеоматериалы и не пугать американцев угрозами, которых нет. «Хотите, я вам подарю этот ролик?» — предложил Путин.

Во время послания Федеральному собранию Путин представил новейшее отечественное вооружение. Он продемонстрировал кадры испытания межконтинентальной ракеты нового поколения «Сармат», которая двигается не по баллистической траектории и может обойти системы ПРО.