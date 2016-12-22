Костин объяснил реакцию Путина на вопрос Fox о политических убийствах

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил ведущей Fox реакцию Владимира Путина на вопрос о политических убийствах. «Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов», — подчеркнул Костин, назвав такие предположения фейками

Андрей Костин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью американскому Fox объяснил реакцию Владимира Путина на вопрос из его интервью этому телеканалу, в котором затрагивалась тема политических убийств в России. ​Ведущая вспомнила недавнее интервью российского президента Владимира Путина для Fox News, в котором ему задали вопрос, почему «многие его критики оказались убиты». Она отметила, что глава государства «разволновался при ответе на этот вопрос», и спросила у Костина, почему это произошло.

«Криминальные проявления» В интервью с российским президентом, о котором идет речь, ведущий Крисс Уоллес задал вопрос: «Хочу спросить вас не с международной точки зрения, а с внутренней, российской точки зрения, почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты?». Владимир Путин на это ответил, что у всех много политических противников, в том числе у президента Трампа. Он напомнил, что в США убили президента Кеннеди. «А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают», — сказал глава государства.

«Он [Владимир Путин] ответил на вопрос, сказав, что, к сожалению, людей иногда убивают, что есть преступники, что иногда люди без необходимости играют в какие-то слишком рискованные игры. Да, возможно, эти люди были противниками господина Путина, но ведь они могли быть противниками и каких-то других людей. Я абсолютно убежден, что господин Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов. Я уверен в этом на все 100%», — заявил предправления ВТБ.

По мнению Костина, в России высокий уровень политической свободы, что позволяет людям выражать свои позиции.

«Это однозначно неверное мнение, что господин Путин убивает в России каких-то людей. Это абсолютно фейковые новости», — заключил он.

Говоря о прошедшем в Хельсинки саммите — первой двусторонней встрече Путина и его коллеги Дональда Трампа, — Костин отметил, что американский лидер четко обозначил свою позицию по многим вопросам международной повестки, которая касается двух стран, в частности, по Крыму.

На вопрос ведущей о поведении американского президента, глава российского банка заявил, что Трамп «не сдался каким бы то ни было образом». Костин пояснил, что Дональд Трамп — человек эмоциональный, может в один день сказать что-то, а позже свои слова скорректировать, но, несмотря на это, в его поведении во время саммита не было существенных изменений.

«Однако, честно говоря, наc немного неприятно удивил накал антироссийских настроений. Ведь мы же не воюем, мы не стреляем друг в друга. У нас даже нет значительного торгового профицита, как, например, у Китая. Но нас обвиняют во всех несчастьях, что нам не очень понятно», — заметил одновременно с этим Костин.

Глава ВТБ признал, что готовился к возможным санкционным ограничениям с американской стороны еще с 2014 года, но назвал ошибкой решение американских властей включить его в санкционный список, поскольку, по его мнению, причин для этого не было.

«На работу банка, по правде говоря, это [санкции], к счастью, никак особенно не повлияло. <...> Мы не рассчитываем, что конгресс или господин Трамп отменят санкции. ​Мне кажется, сначала нам предстоит пройти долгий путь, чтобы наладить отношения, начать диалог по разным вопросам», — заявил банкир.