Путин не увидел Флориды в роликах о новом оружии России

Президент России Владимир Путин заявил, что на демонстрационном видео нового оружия, которое было показано во время послания Федеральному собранию, не был изображен штат Флорида. Об этом российский лидер заявил в интервью ведущему телеканала Fox News Криса Уоллеса. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.



Во время диалога Уоллес напомнил, что в марте была представлена ракета, которая способна обойти систему ПРО США. На демонстрационном видео, по его словам, было показано, как она опускается во Флориде. Уоллес спросил у Путина была ли сделана «специально эта эскалация вооружения».



Российский лидер сказал, что на видео ракета не была направлена на США. «Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены…», — начал Путин. Его перебил Уоллес и заметил, что на карте было написано «Флорида». Российский лидер снова ответил отрицательно и призвал ведущего еще раз пересмотреть видео. «Там было понятно, что летит на другую сторону шарика», — сказал Путин. Российский лидер призвал смотреть видеоматериал внимательное и не пугать американское «население угрозами, которых не существует». «Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я Вам подарю этот ролик?», — предложил российский лидер.

Во время послании Федерального собрания Путин представил новейшее вооружение, которое находится в разработке. В том числе он представил кадры испытания межконтинентальной ракетой нового поколения «Сармат», которая двигается не по баллистической траектории, а значит, по словам Путина, может обойти системы ПРО.

В Государственном департаменте США расценили рассказ российского лидера о новом вооружении, как подтверждение тому, что в России на протяжении 10 лет идет разработка «дистабилизирующих систем оружия» и что Москва нарушает взяты на себя обязательства по международным договорам. Также представитель Госдепа Хизейн Нойер сказала, что «было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США».



В Кремле заявили, что все обвинения в нарушении международного права отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что все показанные во время демонстрации фрагменты карт не привязаны к конкретным странам, а обозначения на них «условно географические». «Я не видел карту Флориды», — заметил он и добавил, что не видит оснований говорить о том, что на видео были изображены американские штаты.