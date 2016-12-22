СМИ узнали о планах эвакуировать группу «Белые каски» из Сирии

Западные страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Канада, обсуждают возможную эвакуацию 1 тыс. волонтеров организации «Белых касок» и их семей. Об этом сообщили дипломатические источники, знакомые с ситуацией и два чиновника из американской президентской администрации, передает CNN.



Как отмечает телеканал, этот вопрос был поднят на фоне продвижения сирийской армии на юго-востоке страны и на других территорий. В этой связи партнеры США на западе выразили обеспокоенность безопасностью сотрудников «Белых касок».



Собеседники телеканала сообщили, что волонтеры-спасатели, которые официально называют «Сирийская гражданская оборона», будут расселены в разных странах. Два дипломатических источника отметили, что некоторых из них поселят в Канаде и в Великобритании. Другие собеседники телеканала рассказали, что также волонтеров готова принять Германия.



Вопрос о возможной эвакуации «Белых касок» из Сирии поднимал американский президент Дональд Трамп во время саммита НАТО, сообщил один из источников CNN. Он отметил, что об этом говорили представители США и Британии во время этой встречи. Некоторые делегации из западных стран предлагали США уговорить Израиль и Иорданию найти эвакуационные коридоры для волонтеров. По словам собеседника CNN, вопрос о безопасности «Белых касок» может быть поднят во время встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.



Представители «Белых касок» отказались комментировать эту информацию.



Как сообщается на сайте движения, в его задачи входит, в том числе проведение спасательных и поисковых операций в городе, эвакуация населения в зоне боевых действий, предоставление первой медицинской помощи. Его сотрудники работают в районах под контрольных сирийской оппозиции, потому что им не разрешено работать на территории, занятой сирийской армией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае заявила, что «Белые каски» — эта «некая гуманитарной организацией, которая без каких-то оснований объявила себя сирийской гражданской обороной». По ее словам на самом деле, ее сотрудники приходят с камерой «в нужное время в нужное место» и занимаются «якобы тем, что оказывают первую помощь». В России движение обвиняют в фабрикации кадров химической атаки на пригород Дамаска город Дума. Возможное применения химоружия в этом населенном пункте стало основанием для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, который был совершен 14 апреля.