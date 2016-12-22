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СПЧ попросил СК и прокуратуру начать проверку из-за видеозаписи с пытками
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СПЧ попросил СК и прокуратуру начать проверку из-за видеозаписи с пытками
Общество, 14:51
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СПЧ попросил СК и прокуратуру начать проверку из-за видеозаписи с пытками

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку информации о пытках осужденного в ярославской колонии. Об этом говорится в сообщении на сайте совета. Колонию 23 июля посетит глава СПЧ Михаил Федотов.

СПЧ стало известно о видеозаписи, на которой запечатлены факты жестокого избиения осужденного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, из сообщений СМИ. Совет обращает внимание на то, что более года назад доследственная проверка по заявлению о применении пыток закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

«Речь идет не только о причинении сотрудниками ФСИН России тяжких телесных повреждений, но и о даче ими ложных показаний», — уточняется в сообщении.

ФСИН начала проверку из-за видеозаписи с пытками
Общество

Речь идет о ролике, который опубликовала «Новая газета» 20 июля. На нем видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. Издание отмечает, что на видео запечатлены сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области, которые пытали заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. Он попал на видео с видеорегистратора, который обязаны носить все сотрудники ФСИН. Ролик оказался у юристов фонда «Общественный вердикт».

После данной публикации ярославское УФСИН начало внутреннюю проверку. В ГУ ФСИН России отказались комментировать РБК данную ситуацию. РБК направил запрос в Следственный комитет.

Колония уже оказывалась в центре скандала с избиением заключенных. В 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных пожаловались на избиения сотрудниками исправительного учреждения. После инцидента был уволен начальник колонии Александр Чирва.

Теги: СПЧ , Следственный комитет России , пытки , ИК-1 , Ярославская область , УФСИН
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