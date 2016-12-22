В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек

В Волгоградской области в результате ДТП в Михайловском районе погибли пять человек и пострадал подросток. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел около 04:20 мск на 774-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 55-летний водитель Lada Priora двигался в сторону Волгограда. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 38-летний мужчина.



В результате погибли оба водителя, две пассажирки Lada Priora — 83-летняя и 53-летняя женщины и 39-летняя пассажирка Lada Granta. При ДТП выжил 13-летний мальчик. Он был госпитализирован.

В МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.