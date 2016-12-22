Два человека погибли во втором за день ДТП в Дагестане
Общество, 20:43
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Два человека погибли во втором за день ДТП в Дагестане
В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане погибли два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
Там рассказали, что ДТП произошло в Дербентском районе, но не уточнили причины аварии. Также в столкновении пострадали несколько человек, в Минздраве Дагестана отметили, что уточняют точное количество пострадавших.столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще десять пострадали. В Минздраве республики рассказали РБК, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Все пострадавшие были гражданами Азербайджана, они ехали в Дагестан на работу.