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Два человека погибли во втором за день ДТП в Дагестане
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Два человека погибли во втором за день ДТП в Дагестане
Общество, 20:43
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Два человека погибли во втором за день ДТП в Дагестане

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане погибли два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Там рассказали, что ДТП произошло в Дербентском районе, но не уточнили причины аварии. Также в столкновении пострадали несколько человек, в Минздраве Дагестана отметили, что уточняют точное количество пострадавших.

При столкновении маршрутки с легковой машиной в Дагестане погибли двое
Общество
Это уже второе ДТП в Дагестане за сутки. Утром в субботу, 21 июля, стало известно, что на федеральной трассе «Кавказ» в районе города Избербаш столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще десять пострадали. В Минздраве республики рассказали РБК, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Все пострадавшие были гражданами Азербайджана, они ехали в Дагестан на работу.

Теги: Дагестан , ДТП , погибшие
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