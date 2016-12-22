СК возбудил дело после гибели пяти человек при ДТП в Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП в Свердловской области, жертвами которого стали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили РБК в региональном управлении СК.

«Для того чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказали в ведомстве.

Инцидент произошел в субботу, 21 июля, на трассе Пермь — Екатеринбург. В МВД отметили, что, по одной из версий, женщина за рулем Volkswagen Polo хотела обогнать грузовик Volvo. Во время этого маневра навстречу выехал автомобиль Lexus. Женщина попыталась вернуться на свою полосу, но врезалась в грузовик, а затем с ее машиной столкнулся Lexus. Все погибшие в ДТП находились в автомобиле Volkswagen.