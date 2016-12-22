Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, погибли пять человек, включая нескольких детей, сообщается на сайте регионального главка МВД.
«В районе 267-го км трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них, к сожалению, несколько детей», — говорится в сообщении МВД. В полиции не уточнили число несовершеннолетних среди погибших. Движение транспорта на участке трассы временно ограничили.
В результате водитель и четыре пассажира Volkswagen погибли на месте. На месте работают сотрудники полиции и регионального главка Следственного комитета (СК). На сайте СК по Свердловской области сообщается, что по факту ДТП в ведомстве начали доследственную проверку.