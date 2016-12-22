Кремль предостерег от «гипертрофированных форм» наказаний за репосты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе депутатов отменить уголовное наказание за репосты экстремистских сообщений и материалов. По мнению Пескова, преследование за подобную информацию не должно приобретать гипертрофированные формы, сообщает корреспондент РБК.

«Формалистский подход неуместен, когда приобретает гипертрофированные формы. Нужно регулировать. Это не значит, что нужно способствовать распространению этой информации, но надо оградить граждан от случаев, которые являются если не курьезными, то резонансными», — заявил Песков.

Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты внесен в Госдуму в конце июня. В его тексте предлагается отказаться от уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц в том случае, если они не связаны с применением насилия, не были совершены организованной группой и при их совершении не использовалось служебное положение.

В Верховном суде эту инициативу раскритиковали. В Минкомсвязи поддержали предложение депутатов.