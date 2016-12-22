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В Госдуме пояснили идею смягчить уголовное наказание за репосты
Общество, 17:35
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В Госдуме пояснили идею смягчить уголовное наказание за репосты

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов сообщил РБК, что в парламенте обсуждают возможность частично декриминализировать статью об ответственности за репосты и лайки сообщений в соцсетях, содержащих признаки экстремизма. Ранее о рассмотрении такого варианта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«До меня доходила информация из разного рода серьезных кабинетов, что такая вероятность рассматривается. Такие разговоры со мной велись», — сказал депутат.

По словам Шаргунова, статья об ответственности за репосты при доработке может быть частично декриминализирована: за первое нарушение будет грозить административная ответственность, а за последующее — уже уголовная. «Но даже такой компромиссный вариант был бы настоящим прогрессом, когда при первом проступке человек мог бы жить без уголовного дела, а значит, и судимости», — уверен Шаргунов.

Первым о том, что в парламенте статью о репостах решили декриминализировать только частично, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, таким образом, «неумышленные, случайные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи».

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторами являются сам Шаргунов и Алексей Журавлев (председатель партии «Родина»).

В своей пояснительной записке Шаргунов и Журавлев указывали, что «в связи с несовершенством» ст. 282 УК РФ возможны массовые ошибки в ее применении и в будущем. Статья содержит «излишне репрессивный уклон», а также «неоправданно и излишне» нагружает уголовно-исполнительную систему и судейское сообщество. 5 июля инициативу депутатов поддержала Минкомсвязь.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо через интернет.

Теги: суд за репост , экстремистские материалы
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