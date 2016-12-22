В Крыму заявили о попытке заставить экипаж «Норда» сменить гражданство

Ситуация с находящимися на Украине моряками судна «Норд» — попытка Киева заставить людей принять украинское гражданство. Такое мнение высказал РБК замглавы Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Они лицемерят, говорят, что члены экипажа «Норда» — украинские граждане. А они не украинские граждане, они российские граждане, и паспорта у них российские. Пытаются насильственно навязать им украинское гражданство», — сказал Мурадов.

По его словам, это противоречит всем принципам международного права и является прямым нарушением гражданского законодательства. «Не имеют они права это делать. По существу держат в заложниках людей, которых пиратским образом захватили», — уверен собеседник РБК.

«Эти люди имеют семьи, которые бедствуют без кормильцев, сами не имеют возможности зарабатывать себе на жизнь. Это продолжение издевательств над крымчанами, это месть, которую пытаются на простых людях вот таким образом выместить украинские нацистские националистские власти», — заключил он.

Рыболовецкое судно «Норд», экипаж которого состоял из граждан России, задержали в конце марта. Украинские пограничники обвинили моряков в незаконном пересечении границы, а против капитана возбудили уголовное дело.

В четверг, 19 июля, замначальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров заявил, что Киев моряков не удерживает и они могут выехать из страны «как граждане Украины». В компании — владельце судна РБК, в свою очередь, сообщили, что на выезд членов экипажа в Крым есть негласный запрет.

В минувшую пятницу российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поднять вопрос об освобождении моряков в разговоре с его украинским коллегой Петром Порошенко.