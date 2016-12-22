Киев заявил о разрешении экипажу «Норда» вернуться домой

Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд», задержанный властями Украины в марте, может покинуть страну в любой момент, заявил заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров. Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

По словам Реброва, уголовное производство по делу арестованного капитана «Норда» находится на стадии досудебного расследования.«Экипажу не угрожает ничего, к ним правоохранительные органы никаких претензий не имеют, они свидетели. Как граждане Украины они могут спокойно вернуться домой по своим паспортам — почему они этого не делают, вопрос больше к ним», — сказал он.

Экипаж приписанного к Крыму рыболовецкого судна «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте за «незаконный» проезд на полуостров, который Украина считает «оккупированным» Россией. Команду корабля задержали и привлекли к административной ответственности, против капитана начали уголовное дело и арестовали до сентября.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина не признает итоги голосования и называет произошедшее «аннексией».