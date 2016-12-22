Владелец «Норда» рассказал об устном запрете на выезд моряков с Украины

Несмотря на заявление украинских властей о возможности экипажа «Норда» вернуться домой, на их возвращение к месту проживания в Крыму существует «негласный запрет», заявила РБК пресс-секретарь компании-владельца судна Анна Шевелева.​

«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан страны. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством России, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Что означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины. Это наша позиция. Ребятам нелегко, возраст, нервы сдают, Здоровье тоже, пока держатся», — сказала Шевелева

«Планируем добиваться получения на руки всех документов от инстанция по всем инцидентам. Как минимум», — подытожила она

Накануне, 19 июля заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров заявил, что украинские власти не удерживают экипаж «Норда» и они могут вернуться домой «как граждане Украины». Ребров предложил уточник у самих моряков, «почему они этого не делают».

Приписанное к Крыму рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море и переведено в Бердянск. Экипажу, постоянно проживающему на полуострове, вменили нарушение режима въезда на «оккупированную» Россией территорию. Моряков задержали и привлекли к административной ответственности, капитана судна — к уголовной и арестовали до сентября. После этого российские пограничники, в свою очередь, начали задерживать для досмотра украинские суда в Керченском проливе и Азовском море. Некоторых моряков задерживали за браконьерство в российских водах. В то же время Азовское море считается по договору 2003 года внутренними водами как России, так и Украины, так что обе страны имеют право на досмотр и задержания.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Часть его населения получила российские паспорта, хотя украинские законы не допускают двойного гражданства, так что у многих сохраняются и украинские документы. Украина итогов голосования не признала и называет текущее положение «оккупацией». По мнению Киева, для въезда на территорию полуострова необходимо проходить все процедуры, которые предписываются для пересекающих украинскую границу. Попадание в Крым без исполнения этих формальностей, считают украинские власти, незаконно. В то же время Москва считает Крым российской территорией и отрицает необходимость для въезжающих в него спрашивать разрешение властей Украины.



