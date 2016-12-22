В Минфине США назвали условия для торговой сделки с Китаем

США заключат торговое соглашение с Китаем, если в Пекине внесут существенные изменения в торговую политику, передачу собственных технологий и политику совместных предприятий. Об этом в интервью Reuters заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.
«Мы хотим, чтобы они играли по правилам. Это означает отсутствие принудительной передачи технологий, совместных предприятий и предоставление нашим компаниям возможности честно конкурировать [на китайском рынке]», — сказал Мнучин. Он отметил, что в сделку также входит защита американской интеллектуальной собственности. Мнучин добавил, что США рассмотрят действия Пекина на предмет манипуляций с валютой после ослабления курса юаня. «Нет сомнений в том, что ослабление валюты создает для них несправедливое преимущество», — заключил глава американского Минфина.
США в начале июля объявили о введении тарифов в 25% на товары из Китая на $50 млрд, Пекин ответил зеркальными мерами.
В ответ в Вашингтоне решили ввести дополнительные торговые пошлины в 10% на китайские товары на $200 млрд. По словам торгпреда США Роберта Лайтхайзера, действия американских властей стали ответом на «неспособность Китая изменить свое поведение». Пекин обжаловал новые тарифы во Всемирной торговой организации. Президент США Дональд Трамп 20 июля пригрозил ввести пошлины практически для всех товаров из Китая на сумму до $500 млрд.