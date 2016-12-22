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Почему Путин заговорил о референдуме в Донбассе
Украинский кризис, 18:47
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Почему Путин заговорил о референдуме в Донбассе
Президент России предложил Дональду Трампу подумать о возможности проведения референдума в Донбассе. Эксперты и собеседники РБК в Кремле называют инициативу нереализуемой, в том числе из-за жесткой позиции Киева
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Тайное предложение Путина

О новой идее по урегулированию украинского конфликта президент России рассказал на закрытой части совещания с послами и постоянными представителями, прошедшем в здании МИДа 19 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, присутствовавших на закрытой части мероприятия.​ По их словам, предложение по референдуму Путин изложил Дональду Трампу во время общения в формате тет-а-тет в Хельсинки 16 июля.

О том, что Путин действительно упомянул на встрече с дипломатами о своем предложении Трампу провести референдум, подтвердил РБК один из участников совещания. По его словам, Путин не привел никаких подробностей предложения, кроме того, что референдум должен пройти под контролем ООН.

По итогам встречи с Трампом Путин говорил только, что при обсуждении внутриукраинского кризиса на переговорах стороны обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей.

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Идея о референдуме в Донбассе не содержит «крымского сценария» (о вхождении в состав России или независимости), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский информированный источник. По словам собеседника агентства, на голосование предлагается вынести вопрос об автономии восточных районов, которые сейчас контролируют власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в составе Украины. С лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик это предложение представители России пока не обсуждали, отметил он.

Вашингтон пока никак не прокомментировал информацию о предложении Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал Bloomberg, что «обсуждалось несколько новых идей, над которыми будут работать». Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», не стал опровергать информацию о референдуме. Он также сказал о том, что по Украине обсуждалось несколько предложений.

Новость для Донбасса

Вопрос о референдуме пока не выносился на повестку дня в ДНР, заявил РБК советник главы самопровозглашенной республики Александр Казаков. «Эта информация для нас тоже новость. Весь Донецк сейчас обсуждает, потому что от этого зависит судьба республики и людей», — отметил он. По мнению Казакова, идея референдума вызывает много вопросов. «Кто будет голосовать — жители всей Донецкой области или только ДНР? Потому что часть области сейчас подконтрольна Украине. Сколько вопросов будет вынесено на референдум? Если будет предложен вопрос: независимость или широкая автономия в составе Украины, как определить широту автономии?» — говорит он. По его мнению, по вопросу автономии должны пройти консультации между Киевом и Донецком. Он напомнил, что 11 мая 2014 года в Донецкой области уже прошел референдум о самоопределении, и тогда большинство жителей высказались за независимость.

Два близких к Кремлю источника РБК назвали сценарий с референдумом маловероятным. «Никто в кулуарах этот вопрос не готовил и не обсуждал, информационной подготовки не было», — отметил один из источников РБК. С высокой вероятностью эту инициативу ожидает та же судьба, что и предложение по вводу миротворцев в зону конфликта, которое далеко от реализации из-за разногласий Москвы с Киевом, пояснил другой источник. В сентябре прошлого года президент России поручил дипломатам внести в Совет безопасности ООН резолюцию по введению миротворцев. Однако Украина и ее европейские союзники выступают за их размещение по всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке границы Украины и России. Москва с этим предложением не согласна и настаивает на том, что вопрос о миротворцах должен решаться напрямую самопровозглашенными республиками и Киевом.

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На Украине восприняли идею о проведении референдума в штыки. Предложение Путина рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию, сказал РБК депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. «Это предложение настолько же реалистично, как если бы украинский президент предложил провести референдум о независимости или присоединению к Украине Краснодарского края, — говорит он. — То, что происходит на Востоке Украины, — это вооруженная агрессия, что закреплено в соответствующем законе».

Кризис идей

Идея о референдуме выглядит закономерной, учитывая отсутствие прогресса по урегулированию конфликта на основе минских соглашений, отметила в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом она не подтвердила то, что президент Путин действительно говорил послам о референдуме. «Если «международное сообщество» и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — написала она.​

Обсуждение возможных путей разрешения кризиса на Востоке Украины уже давно выходит за рамки минских договоренностей, о чем свидетельствует поддержанная Россией инициатива о вводе миротворцев, сказал РБК руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. «Есть понимание, что просто на основе минских договоренностей выйти из тупика не удастся, поэтому добавляются такие дополнительные инструменты», — описывает он логику процесса. Однако ​идея Путина о референдуме не реализуема, так как осуществить ее без согласия Украины невозможно, а Киев на эту инициативу добро не даст, тем более в преддверии предстоящих в 2019 году выборов президента Украины.

Авторы: Александр Атасунцев, Владимир Дергачев.
При участии: Ольга Агеева.
Теги: Минские договоренности , Хельсинки , Владимир Путин , Дональд Трамп , ДНР и ЛНР
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