Microsoft заявила о попытках кибератак на трех кандидатов в конгресс

Три кандидата на выборах в конгресс США подверглись хакерской атаке с использованием поддельной страницы Miscosoft, рассказал вице-президент компании по вопросам безопасности Том Берт на форуме Aspen, сообщает Politico.

«Ранее в этом году мы обнаружили, что фейковый домен Miscrosoft использовали как площадку для фишинговых атак», — заявил Берт. Он добавил, что, исходя из полученных данных, можно судить, что целью были трое кандидатов, участвующих в выборах в конгресс.

Берт отказался называть их имена, но отметил, что это люди, «которые из-за своих должностей могли быть интересными целями с точки зрения шпионажа» и вмешательства в выборы. По его словам, фейковый домен и фишинговые сообщения удалили. Вице-президент Misrosoft не уточнил, из какой страны велась хакерская атака.

Осенью в США пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых изберут новый состав палаты представителей, 35 сенаторов и 39 губернаторов.

Ранее Минюст США опубликовал список из 12 россиян, которые по мнению Вашингтона являются сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России и участвовали во вмешательстве в выборы. Всем им заочно предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом предложил допросить 12 россиян из списка Минюста и передать эти данные Вашингтону. «Но тогда мы будем ожидать, чтобы действия были взаимными. Чтобы США допросили тех, кого мы считаем виновными в нарушениях на территории России», — добавил он.