Антонов рассказал о реакции Вашингтона на саммит Путина и Трампа

В Москве ждали смешанную реакцию на саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, но не ждали настолько жесткого неприятия результатов встречи в Вашингтоне. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «Интерфакс».
«Но что касается меня, я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты», — пояснил дипломат.
Переговоры Путина и Трампа состоялись в Хельсинки 16 июля. Президенты заявили, что довольны встречей. В ходе нее политики обсудили в том числе Украину и Сирию, а также ядерное разоружение.
На пресс-конференции по итогам саммита Путин отверг сообщения о российском вмешательстве в американские выборы. Трамп в свою очередь заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США. После этого в конгрессе потребовали допросить одного из переводчиков саммита Марину Гросс, которая присутствовала на встрече президентов. В России назвали эту идею беспрецедентной и подрывающей основы доверительной дипломатии. Комитет палаты представителей по разведке США отклонил инициативу о допросе.
Сенатор Джон Маккейн назвал саммит президентов «трагической ошибкой». Он добавил, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала одним из самых позорных выступлений Трампа. Она показала, что американское президентство находится «на самой низкой точке в истории».