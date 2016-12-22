В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина

Против этой инициативы высказались 11 членов комитета по разведке палаты представителей. Все они — республиканцы. Ранее вызвать переводчицу в Конгресс для дачи показаний предлагали члены Демократической партии США

Марина Гросс, Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки. 16 июля 2018 года (Фото: EPA / ТАСС)

Комитет по разведке палаты представителей США отклонил предложение обсудить в Конгрессе возможность вызова на допрос присутствовавшей на двусторонних переговорах глав Соединенных Штатов и России в Хельсинки американской переводчицы Марины Гросс, сообщает Politico.

Ранее с такой инициативой выступали сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, а также еще два демократа, члена палаты представителей США — Билл Паскрел и Адам Шифф. Последний направил в комитет по разведке официальный запрос с соответствующим предложением.

В ходе голосования ​против этой инициативы, по данным издания, высказались 11 членов комитета палаты представителей. Все они были республиканцами. Поддержали идею только шесть парламентариев-демократов.

Как пояснил в беседе с Politico Шифф, обсудить этот вопрос демократы предложили на следующей неделе, однако их предложение было отклонено. Председатель комитета Девин Нуньес, по информации издания, изначально отказался поддерживать эту инициативу. В целом, обсуждение этого вопроса и голосование по нему, как поясняет Politico, заняло в комитете по разведке 20 минут.

«Я понимаю, это чрезвычайное средство [чтобы выяснить детали о личных переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина]», — указал. комментируя свою инициативу, Шифф. Однако в таком случае и для главы США это было «необычно попросить весь свой основной персонал покинуть комнату и поговорить наедине со своим оппонентом», добавил парламентарий, заметив, что после этого Трамп во время публичного выступления, по его мнению, ​ «дезавуировал свои разведывательные службы и во многом дезавуировал свою собственную страну».

Саммит глав Соединенных Штатов и России состоялся 16 июля в Хельсинки. Оба президента по итогам переговоров заявили, что довольны встречей. В ходе нее президенты, в частности, обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также ядерное разоружение.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин в очередной раз отверг сообщения о вмешательстве России в американские выборы. Трамп затем заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США.​

Подобные высказывания американского лидера в Штатах подвергли критике сенаторы. Переводчица Марина Гросс, которая присутствовала на личной встрече президентов, как указывала тогда демократ Джин Шахин, могла бы Конгрессу «помочь определить, чем Трамп поделился или что пообещал Путину от имени» Соединенных Штатов.