Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной

Посольство России в Вашингтоне официально обратилось к американским властям с требованием разъяснить факт ареста Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Дипломаты напомнили, им удалось добиться консульской встречи с россиянкой, которая «тяжело адаптируется» к тюремным условиям. В то же время желоб на здоровье у Бутиной нет. «Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает газета "Известия", уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова направит властям США запрос об освобождении Бутиной из-под стражи.

Бутину задержали 16 июля, в день саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Минюста США считает, что в 2015 — 2017 годах россиянка работала на российского чиновника высокого ранга, ныне занимающего руководящий пост в Центробанке. Американские власти утверждают, что, находясь в СШАпо студенческой визе, она налаживала контакты с американскими чиновниками в интересах Москвы. 18 июля Бутину арестовали по обвинению обвинили в связях уже с российской разведкой.

Бутина — уроженка Алтайского края. До отъезда в США она работала помощницей сенатора Александра Торшина (ныне зампред Банка России), а также основала общественное движение «Право на оружие», членом которого являлся и ее бывший начальник. В 2016 году Бутина уехала на учебу в США.



