Врач объяснил неудачу коллег в борьбе за жизнь раненого фигуриста Тена

Врачи два часа боролись за жизнь бронзового призера Олимпиады-2014, казахстанского фигуриста Дениса Тена, но не смогли спасти из-за характера нанесенных ему ранений, заявил заместитель главврача Центральной клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин. Об этом сообщает Tengrinews.
«Смерть наступила вследствие локализации ранения, где проходили жизненно важные органы. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, зона локализации раны — в зоне крупных сосудов», — сказал Куттыгожин.
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подтвердил, что спасти фигуриста уже было нельзя. «Помощь была своевременно и в полном объеме оказана, но в связи с тяжелым ранением, фактически несовместимым с жизнью, ничего не удалось сделать, к сожалению», — сказал он.
Грабители ранили ножом фигуриста Дениса Тена 19 июля июля в Алма-Ате, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. Ранение пришлось в правое бедро. Тен потерял около трех литров крови. Несмотря на усилия врачей, через два часа он скончался. Тен был многократным чемпионом Казахстана, на Олимпиаде в Сочи 2014 года он стал бронзовым призером. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье «Убийство»