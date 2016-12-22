Посол в Пекине заявил об отсутствии радости от торговой войны США и Китая

Москва «не испытывает никакой радости» от торгового противостояния Вашингтона и Пекина, рассказал РБК посол России в Китае Андрей Денисов.

«Если американо-китайский торговый конфликт углубится, то неизбежно отрицательные последствия скажутся и на России», — сказал он перед началом совещания российских послов и постпредов в Москве с участием президента Владимира Путина.

«Мы замыкаем первую десятку торговых партнеров Китая, а Китай для нас — безусловно, первый партнер. И любые преимущества от торговой войны Китая и США даже не сопоставимы с потерями, которые могут возникнуть, например, от сокращения спроса российского импорта, вследствие снижения экономической активности Китая», — сказал Денисов.

По его словам, товарооборот с Китаем в 2017 году составил $84 млрд, в текущем году прогнозируется рост до $100 млрд.

Денисов добавил, что в 2017 году китайские инвестиции в российскую экономику превысили $2 млрд, увеличившись более чем на 70% по сравнению с 2015 годом. «Накопленные инвестиции достигли почти $13 млрд», — отметил он.

«Какие-то освободившиеся ниши из-за противостояния США и Китая мы с нашими экспортными возможностями вряд ли заполним. Например, Китай ежегодно импортирует 95 млн т соевых бобов, из них порядка 40% поступает из США. Если даже предположить, что Китай перейдет по закупкам на других производителей (например, Бразилию), то мы, конечно, можем оказаться в этом списке, но весь наш урожай соевых бобов составляет менее 4 млн т соевых бобов в год», — говорит посол.

По словам Денисова, у недовольства США торговой политикой Китая есть основания — в первую очередь «огромное положительное сальдо в пользу Китая». «Совершенно очевидно, что такие вопросы должны решаться на взаимоприемлемой основе. Но со стороны американцев мы видим не готовность к конструктивному разговору, а ультиматум, при чем безусловный», — резюмировал посол.

В начале июня Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары на сумму $50 млрд. В начале июля Пекин ввел зеркальные тарифы для американских товаров.

После этого США объявили о введении дополнительных 10-процентных пошлин на товары из Китая на общую сумму около $200 млрд. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что введение тарифов стало ответом Вашингтона на «неспособность Китая изменить свое поведение». Китай 16 июля подал жалобу во Всемирную торговую организацию на новые ограничения со стороны США.