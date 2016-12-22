СМИ назвали похищенную из офиса Бинбанка в Москве налетчиком сумму

Мужчина в мотоциклетном шлеме, совершивший вечером 18 июля вооруженный налет на офис Бинбанка на Ленинградском проспекте, похитил 4,5 млн руб., $79 тыс. и €32 тыс. Об этом сообщают источники «РИА Новости» и агентства «Москва».

В отделении банка налетчик, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть денежное хранилище, забрал деньги и скрылся. По информации источника «РИА Новости», след налетчика пропал на автобусной остановке рядом с офисом Бинбанка.

Дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве сказал РБК, что к нему не поступала информация о потерянном следе грабителя. В пресс-службе Бинбанка сообщили РБК, что новой информации об ограблении нет.

Инкассатор в начале июля похитил из столичного отделения Альфа-банка 10 млн руб. Позднее его задержала полиция в Подмосковье, 7 июля суд арестовал мужчину на два месяца.